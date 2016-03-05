К годовщине смерти Сталина в Москве появился баннер с надписью "Помер тот - помрет и этот" (фото)

Об этом сообщает ТСН.

По этому поводу на остановке общественного транспорта в российской столице повесили плакат, на котором изображен мертвый Сталин с надписью: "Помер тот, помрет и этот".

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Как сообщал УНИАН, согласно соцопросу, большинство украинцев считают Сталина жестоким тираном.