К годовщине смерти Сталина в Москве появился баннер с надписью "Помер тот - помрет и этот" (фото)
21:01, 05 марта 2016Мир
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В Москве оригинальным плакатом вспомнили годовщину смерти Иосифа Сталина. Советский диктатор умер ровно 63 года назад.
Плакат повесили на остановке общественного транспорта / twitter.com/ryabtchuk_roman
Об этом сообщает ТСН.
По этому поводу на остановке общественного транспорта в российской столице повесили плакат, на котором изображен мертвый Сталин с надписью: "Помер тот, помрет и этот".
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Как сообщал УНИАН, согласно соцопросу, большинство украинцев считают Сталина жестоким тираном.
Фото: twitter.com/ryabtchuk_roman
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