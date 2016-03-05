Появилось фото и видео ДТП с участием президента Польши

10:40, 05 марта 2016
Мир
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У машины, которая ехала с большой скоростью, треснуло заднее колесо.

ДТП

В сети опубликованы фотографии разбитого BMW, в котором на момент дорожно-транспортного происшествия находился президент Польши Анджей Дуда.

Как выяснилось, у машины, которая ехала с большой скоростью, треснуло заднее колесо. Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину, передает Gazeta.ua.

Після аварії Дуда пересів в іншу машину свого кортежу

ДТП произошло на шоссе на юго-западе страны. Водитель избежал столкновения с другими авто и ограждением. Жертв и пострадавших нет.

После аварии Дуда пересел в другую машину из своего кортежа.

Зараз поліція та Служба охорони президента проводять перевірку

Сейчас полиция и Служба охраны президента проводят проверку.

Момент ДТП зафиксировали видеорегистраторы автомобилей, что в тот момент проезжали шоссе.

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