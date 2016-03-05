Автомобиль с президентом Польши попал в ДТП
Президент Польши Анджей Дуда попал в ДТП на шоссе A4, во время поездки из Карпач в Левин-Бжеский.
Как сообщает РБК со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM, лимузин, в котором находился Дуда двигался с достаточно высокой скоростью, когда у него лопнула задняя шина.
Водителю удалось избежать столкновения с встречными автомобилями, лимузин с президентом попал в кювет, отмечает радиостанция. А результате ДТП никто не пострадал. Анджей Дуда пересел в другой автомобиль из кортежа и продолжил свой путь.
Сам Дуда в интервью TVN рассказал, что автомобиль занесло в кювет, и при этом никто не пострадал. По словам президента, «никакой серьезной аварии не произошло». Дуда также подчеркнул, что водитель «вел себя прекрасно». Он отметил, что теоретически это не должно было произойти, потому как шины должны регулярно проверяться.
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Как рассказал RMF FM глава Бюро правительственной охраны, полковник Анджей Павликовский, сразу же после инцидента было начато тщательное расследование обстоятельств и исследование лопнувшей шины.