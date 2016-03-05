Автомобиль с президентом Польши попал в ДТП

Как сообщает РБК со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM, лимузин, в котором находился Дуда двигался с достаточно высокой скоростью, когда у него лопнула задняя шина.

Водителю удалось избежать столкновения с встречными автомобилями, лимузин с президентом попал в кювет, отмечает радиостанция. А результате ДТП никто не пострадал. Анджей Дуда пересел в другой автомобиль из кортежа и продолжил свой путь.

Сам Дуда в интервью TVN рассказал, что автомобиль занесло в кювет, и при этом никто не пострадал. По словам президента, «никакой серьезной аварии не произошло». Дуда также подчеркнул, что водитель «вел себя прекрасно». Он отметил, что теоретически ​это не должно было произойти, потому как шины должны регулярно проверяться.

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Как рассказал RMF FM глава Бюро правительственной охраны, полковник Анджей Павликовский, сразу же после инцидента было начато тщательное расследование обстоятельств и исследование лопнувшей шины.