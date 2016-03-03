В Сирии частично восстановили электроснабжение
20:27, 03 марта 2016Мир
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Электроснабжение в Сирии, которое было прекращено полностью на всей территории страны ранее в четверг, частично восстанавливается.
REUTERS
Об этом заявили в сирийском Министерстве, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
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По данным ведомства, подача электричества возобновится полностью к полуночи. Причины произошедшего оно не назвало.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, по всей территории Сирии отключилось электричество. Причины произошедшего неизвестны.
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