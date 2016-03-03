На всей территории Сирии по неизвестным причинам прекращено энергоснабжение
15:02, 03 марта 2016Мир
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По всей территории Сирии отключилось электричество. Причины произошедшего неизвестны.
REUTERS
«Электрические сети отключились во всех провинциях», — заявил источник в Министерстве электроэнергетики Сирии, сообщает РБК со ссылкой на SANA.
Отмечается, что причины произошедшего неизвестны.
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Специалисты ведомства начали работы для определения причин, добавил источник.
Как известно, в настоящее время в Сирии действует перемирие, договоренность о котором была достигнута Москвой и Вашингтоном. Оно вступило в силу 27 февраля 2016 года.
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