На всей территории Сирии по неизвестным причинам прекращено энергоснабжение

«Электрические сети отключились во всех провинциях», — заявил источник в Министерстве электроэнергетики Сирии, сообщает РБК со ссылкой на SANA.

Отмечается, что причины произошедшего неизвестны.

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Специалисты ведомства начали работы для определения причин, добавил источник.

Как известно, в настоящее время в Сирии действует перемирие, договоренность о котором была достигнута Москвой и Вашингтоном. Оно вступило в силу 27 февраля 2016 года.