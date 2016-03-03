Президент Польши призывает НАТО пристально наблюдать за ситуацией в Украине
Президент Польши Анджей Дуда встретился с экспертами национальной безопасности, в частности, представителями девяти государств, входящих в так называемый восточный фланг НАТО.
Открывая встречу польский руководитель выразил надежду на соблюдение минских договоренностей, передает Польское Радио.
«НАТО должно контролировать активность России на территории нашего восточного соседа», - отметил Анджей Дуда.
«Также поведение России в этом контексте показывает, чего можно ожидать в ближайшее время от российской политики. Пока, с грустью должен заметить, что никаких позитивных сигналов я не замечаю. Скорее – принимая во внимание последние заявления в Мюнхене премьера Медведева – я склонен сказать, что это своего рода эскалация», - добавил польский президент.
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Президент Польши выразил одновременно надежду, что во время саммита НАТО в Варшаве прозвучат конкретные решения по укреплению присутствия сил Североатлантического альянса в Польше.
«Если с точки зрения развития НАТО лучшим вариантом будет не постоянное присутствие войск, а ротационное, то это может быть ротационное присутствие, но оно должно быть заметным», - подчеркнул Анджей Дуда.
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Напомним, российский премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции, посвященной безопасности заявил, что усиление напряжения между Россией и Западом привело к «новой холодной войны».