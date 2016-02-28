Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты России
В России делегаты съезда партии "Яблоко" выдвинули основателя и председателя этой политсилы Григория Явлинского кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года.
"Разочарование и апатия людей – главное препятствие для развития страны. В такой ситуации правят бал маргиналы", – заявил Григорий Явлинский в своем выступлении, передает радио "Свобода".
Читайте такжеЧлены российской партии "Яблоко" избрали нового лидераРанее на съезде "Яблока" выступили российские политики Владимир Рыжков и Дмитрий Гудков, которые предложили выдвинуть Григория Явлинского единым кандидатом в президенты от демократических сил.
"Нет никаких сомнений, что этот человек абсолютно привержен ценностям демократии, свободы, мирной внешней политики, прав человека и основополагающих свобод. Это он доказал всей своей жизнью", – сказал Владимир Рыжков.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков также выразил готовность поддержать кандидатуру Григория Явлинского на предстоящих президентских выборах.
Президентские выборы в России должны состояться в 2018 году.