Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты России

"Разочарование и апатия людей – главное препятствие для развития страны. В такой ситуации правят бал маргиналы", – заявил Григорий Явлинский в своем выступлении, передает радио "Свобода". Читайте такжеЧлены российской партии "Яблоко" избрали нового лидераРанее на съезде "Яблока" выступили российские политики Владимир Рыжков и Дмитрий Гудков, которые предложили выдвинуть Григория Явлинского единым кандидатом в президенты от демократических сил.

"Нет никаких сомнений, что этот человек абсолютно привержен ценностям демократии, свободы, мирной внешней политики, прав человека и основополагающих свобод. Это он доказал всей своей жизнью", – сказал Владимир Рыжков.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков также выразил готовность поддержать кандидатуру Григория Явлинского на предстоящих президентских выборах.

Президентские выборы в России должны состояться в 2018 году.