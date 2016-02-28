Кадыров просит не устраивать митинги в свою поддержку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "примет как должное" любое решение Путина о своем будущем на этом посту и просит "не устраивать митинги" в свою поддержку. Об этом он написал в своем Instagram.

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"Появились предложения провести митинги и иные акции с требованием остаться у власти. Конечно, я рад такой народной поддержке. Ещё раз убедился, что жизнь нужно посвящать народу. Но не нужны никакие митинги. Не для этого я высказал свое мнение. Я со всей ответственностью подчеркиваю, что приму как должное любое решение президента РФ, любой приказ", - написал он.

Как известно, впервые на должность главы Чечни парламент утвердил Кадырова 2 марта 2007 года сроком на четыре года. Однако в конце 2007 года на всенародном референдуме были внесены поправки в конституцию республики об изменении срока полномочий главы и парламента с четырех до пяти лет.

На второй (уже пятилетний) срок кандидатура Кадырова была утверждена парламентом Чечни 5 марта 2011 года. Таким образом, в марте этого года полномочия главы республики истекают.

Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров, срок которого на посту истекает этой весной, заявлял, что пока не думал о предвыборной кампании.