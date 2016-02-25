Transparency International: Высокие посты в Чечне занимают родственники Кадырова

Об этом говорится в сообщении на их странице в Фейсбук.

"Из открытых источников известно, что родственники главы Чечни Рамзана Кадырова занимают различные должности в республике. Так, племянник Кадырова возглавляет его администрацию, а двоюродный брат — правительство Чечни, сестры главы республики, их мужья и дети также заняты в управлении республикой. По всей видимости, Рамзан Кадыров не уведомлял администрацию Президента РФ о наличии у него конфликта интересов и не принимал меры по его предотвращению", - говорится в сообщении.

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Поэтому Transparency International написало письмо в прокуратуру РФ с просьбой провести проверку соблюдения запретов и ограничений, установленных для лица, замещающего должность главы Чеченской республики, главы администрации Чеченской республики, заместителя главы управления делами главы Чеченской республики, в части соблюдения законодательства о противодействии коррупции, а именно конфликта интересов.

"Обязательно сообщим, как только получим ответ", - отметили в организации.