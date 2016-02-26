Греция пытается замедлить поток мигрантов с островов

Власти надеются сократить число мигрантов, направляющихся к северной границе страны, передает Би-би-си. Государства, находящиеся к северу от Греции, ввели ограничения на своих границах. Например, в четверг на греческой границе с Македонией скопилось 2800 человек. Перейти границу позволили лишь 100 мигрантам.

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В этот же день на паромах в порт города Пирей неподалеку от Афин прибыли примерно 2 тыс. мигрантов. Но многие из них не могут отправиться дальше на север, и число застрявших в Греции мигрантов стремительно увеличивается.

На севере Греции протестующие местные жители заблокировали проезд к месту, которое власти хотят превратить в лагерь для мигрантов. Участники протеста опасаются, что лагерь может со временем стать постоянным.

Накануне власти Греции отозвали "для консультаций" своего посла из Австрии - после того как Вена не пригласила Афины на конференцию по миграционному вопросу.

В среду в Австрии представители 10 балканских государств провели переговоры о мерах по ограничению количества мигрантов.

В Греции, которую на переговоры не пригласили, заявили, что бремя урегулирования миграционного кризиса не должно возлагаться на одну страну.