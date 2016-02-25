Греция в этом году может потратить на мигрантов около 600 миллионов евро - Reuters

Греция в этом году может потратить на мигрантов около 600 млн евро.

Об этом со ссылкой на источники в центральном банке Греции пишет Reuters, передает Европейская правда.

"Нынешний бюджет, который включает расходы на поисково-спасательные операции, развитие инфраструктуры и расходы на репатриацию, достигает 600 млн евро", - сообщил источник.

Впрочем, реальные затраты могут быть еще выше.

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"Это консервативная оценка, затраты могут увеличиться, если возрастет наплыв беженцев, если они задержатся на территории Греции из-за закрытия границ других балканских стран", – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Греция угрожает блокировать решения ЕС в отношении мигрантов, если страна останется один на один с проблемой мигрантов в период экономического кризиса.