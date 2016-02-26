Турция может отказаться от перемирия в Сирии

При необходимости Турция "примет необходимые меры" против ИГИЛ или сирийских курдов. Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, передает Reuters.

Читайте такжеБессмертный: перемирие в Сирии - это тот случай, когда Украине надо напрягаться

"Мы не будем придерживаться режима прекращения огня, если возникнет какая-либо угроза нашей безопасности. Мы предпримем необходимые меры против сирийских курдов или "Исламского государства, как только почувствуем в этом необходимость", - заявил Давутоглу.

"Анкара - это единственное место, где решаются вопросы безопасности Турции", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля. Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов по ним под прикрытием борьбы с терроризмом.