В сирийской оппозиции рассказали об оставшихся в плане перемирия "лазейках" для Путина

План прекращения огня, с которым согласились президенты США и России, предусматривает для самозащиты как армии Асада, так и оппозиционных сил, "пропорциональный огневой ответ". При этом в оппозиции подчеркивают, что он оставляет возможность продолжать атаки, в том числе с воздуха, на позиции ИГИЛ, "ан-Нусры" и других группировок. Об этом пишет Reuters.

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Глава политического департамента одного из подразделений Свободной сирийской армии (оппозиционной к режиму Асада - УНИАН) Башар аль-Зуби заявил, что такая формулировка обеспечит прикрытие для войск Асада и его российских союзников.

"Россия и Асад будут бомбить подконтрольные оппозиции районы под предлогом присутствия там "Ан-Нусры". Если это произойдет, перемирию придет конец", - сказал аль-Зуби.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Также он издал указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии.

Сирийская оппозиция раскритиковала решение Асада, указав на противоречие выборов переговорному процессу.

Напомним, США и Россия договорились о режиме прекращения огня в Сирии, который вступит в силу 27 февраля. Исключение будет сделано для позиций террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".