Сирийская оппозиция согласилась ввести перемирие на две недели

Сирийская оппозиционная коалиция, выступающая против режима действующего президента Башара Асада, поддержала план прекращения огня в рамках договоренностей США и России. Об этом говорится в заявлении Высшего комитета по переговорам, которое цитирует Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Сирии повстанцы взорвали российских офицеров во время совещания - СМИ

В документе отмечается, что в ходе временного двухнедельного перемирия у другой стороны конфликта будет возможность показать свою приверженность мирному процессу.

Напомним, США и Россия договорились о режиме прекращения огня в Сирии, который вступит в силу 27 февраля. Исключение будет сделано для позиций террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Также он издал указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии.

Читайте такжеВ сирийской оппозиции рассказали об оставшихся в плане перемирия "лазейках" для Путина

Сирийская оппозиция раскритиковала решение Асада, указав на противоречие выборов переговорному процессу.