США представили СБ ООН проект резолюции с жесткими санкциями против КНДР

Как сообщила постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, согласно проекту все грузы, направляющиеся в Северную Корею и из нее, впервые будут подвергаться обязательной полной проверке, передает Русская служба Би-Би-Си.

Резолюция также вводит запрет на продажу Пхеньяну любых видов вооружений, в том числе стрелкового оружия.

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"Кроме того, резолюция накладывает финансовые санкции на банки и счета КНДР и вводит запрет на ядерную и ракетную продукцию двойного назначения", - говорится в заявлении Пауэр.

Как сообщал УНИАН, США и Китай спустя 7 недель переговоров согласовали проект резолюции, которая расширит санкции Совбеза ООН против Северной Кореи.

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Напомним, 6 января КНДР заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Многие страны мира и международные организации резко негативно отреагировали на эти испытания, осудив такие действия КНДР.