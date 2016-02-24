Путин и Асад заявили о намерении продолжить борьбу с терроризмом после прекращения боев в Сирии 27 февраля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора.

"Обсуждались различные аспекты сирийского кризиса в свете задач по реализации российско-американского заявления (в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии) о прекращении с 27 февраля 2016 года боевых действий в Сирии. Асад расценил содержащиеся в упомянутом заявлении предложения как важный шаг в направлении политического урегулирования. Подтвердил, в частности, готовность сирийского правительства содействовать установлению перемирия", - говорится в документе.

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При этом Путин и Асад подчеркнули важность продолжения бескомпромиссной борьбы с ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусрой" и другими террористическими группировками, включенными в соответствующий список Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, 22 февраля Россия и США договорились о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля. Режим прекращения огня не коснется запрещенного в России "Исламского государства" и других террористических групп. Путин объявил об этом решении в специальном обращении.