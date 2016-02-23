Правительство Асада согласилось на перемирие при определенных условиях

Сирийское правительство поддержало план по прекращению боевых действий, но выдвинуло ряд условий. Об этом сообщает Reuters.

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В заявлении правительства действующего президента Сирии Башара Асада подчеркивается необходимость перекрытия границ и "прекращения какой-либо поддержки и содействия в перемещении" этих группировок, поскольку они "могут нарушить соглашение о перемирии".

Напомним, ране США и Россия договорились о режиме прекращения огня в Сирии, который вступит в силу 27 февраля. Исключение будет сделано для позиций террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

Позже стало известно, что президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Также он издал указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии.

Сирийская оппозиция раскритиковала решение Асада, указав на противоречие выборов переговорному процессу.