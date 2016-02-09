Еврокомиссия назвала самые счастливые города Европы

Один из пунктов опроса просил жителей Европы оценить, насколько они удовлетворены своей жизнью. Как выяснилось, наиболее счастливые люди живут не в мегаполисах, а в маленьких городках, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Independent.

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Топ-10 начинается с Ньюкасл - 56% очень довольны своей жизнью, 37% удовлетворены. В городе, расположенном на северо-востоке Англии, живут самые счастливые люди Великобритании. Это крупный индустриальный центр с очень красивой набережной Квейсайд.

Девятое место заняла Вена - 56% очень довольны, 39% удовлетворены. Что неудивительно, поскольку это один из самых красивых городов мира. Удивительно другое - это даже не самый счастливый город в Австрии.

На 8-й позиции Мюнхен - 57% жителей которого очень довольны жизнью, 38% удовлетворены. Отличное пиво, красивое озеро и фантастическая футбольная команда помогли столице Баварии стать одним из самых счастливых мест в Европе и самым счастливым в Германии.

7 - Мальме - во втором по величине городе Швеции, соединенном мостом со столицей Дании Копенгагеном (о котором чуть ниже), живут 320 тыс. жителей, и 96% из них довольны жизнью (причем 60% - очень довольны).

На 6-м месте идет Осло - 60% очень довольны, 38% удовлетворены. Это самый счастливый город одной из самых счастливых и процветающих стран мира, которой признана Норвегия.

Пятое место занял Грац - 64 % очень довольны, 33% удовлетворены. В самом счастливом городе Австрии проживает около 270 тыс. человек. Город имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь расположен знаменитый Музей современного искусства.

На 4-м месте идет Цюрих - 64% очень довольны, 34% удовлетворены. Финансовый центр Швейцарии часто входит в число лучших городов на земле для жизни, и горожане, похоже, знают это.

На 3-м месте Рейкьявик - 66% очень довольны, 31% удовлетворены. Люди, живущие в столице Исландии и единственном большим городе на всем острове, имеют в своем распоряжении красивые пейзажи со всех сторон и высокий уровень безопасности.

На втором месте расположился Копенгаген - 67% очень довольны, 28% удовлетворены. Всего лишь 5% жителей столицы Дании недовольны своей жизнью. Удивительно, но это даже не самый счастливый город в стране.

А самым счастливым в Дании и Европе городом является Ольборг, который не каждый из читателей сразу найдет на карте. Здесь 74% очень довольны жизнью, а 24% удовлетворены. Итого - 98% счастливых жителей 105-тысячного города. Сегодня город переживает переходный этап от промышленного города, населенного рабочим классом, к наукоемкому центру. Этому в большой мере способствует вуз мирового уровня - Ольборгский университет.