Сирийская оппозиция отреагировала на объявление Асадом выборов в стране

Председатель оппозиционного Высшего совета по переговорам Риад Нассан Ага заявил, что решение Асада назначить выборы в парламент на 13 апреля "звучит как фальшивая нота", передает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Как может глава режима назначать дату выборов в стране, погруженную в войну?", - задался вопросом Ага.

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Он предположил, что объявление выборов – декларация, принятая для того, чтобы отвлечь людей. По мнению Ага, Асад не думает о продолжении переговорного процесса, поскольку мирный план предусматривает проведение выборов через полгода после прекращения огня.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Также он издал указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии.