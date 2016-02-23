Сирийская оппозиция отреагировала на объявление Асадом выборов в стране
Сирийская оппозиция раскритиковала решение президента Башара Асада назначить новые парламентские выборы на 13 апреля, указав на их противоречие переговорному процессу.
Председатель оппозиционного Высшего совета по переговорам Риад Нассан Ага заявил, что решение Асада назначить выборы в парламент на 13 апреля "звучит как фальшивая нота", передает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
"Как может глава режима назначать дату выборов в стране, погруженную в войну?", - задался вопросом Ага.
Читайте такжеОбама обсудил с Путиным вопрос перемирия в Сирии
Он предположил, что объявление выборов – декларация, принятая для того, чтобы отвлечь людей. По мнению Ага, Асад не думает о продолжении переговорного процесса, поскольку мирный план предусматривает проведение выборов через полгода после прекращения огня.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля. Также он издал указ, в котором также определено распределение депутатских мандатов на каждую провинцию Сирии.