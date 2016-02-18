В Турции прогремел еще один взрыв, есть погибшие - Reuters

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Haberturk.

Как отмечает CNN Turk, к месту взрыва выехало большое количество машин скорой помощи. По информации источника Reuters в сфере безопасности, в результате взрыва погибли семь человек — все они представители сил безопасности.

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Со ссылкой на заявление Рабочей партии Курдистана CNN Turk сообщает, что на шоссе взорвались мины, которые были приведены в действие с помощью дистанционного управления.

Взрыв произошел в тот момент, когда конвой передвигался по шоссе, которое связывает город Диярбакыр (считается самым большим городом с курдским населением в регионе) с районом Лидже.

Как сообщал УНИАН, накануне, 17 февраля в Анкаре произошел мощный взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.