Взрыв в столице Турции: количество жертв увеличилось до 28, более 60 раненых (фоторепортаж)

Количество погибших в результате взрыва в Анкаре увеличилось до 28 человек, сообщает Hurriyet.

Об этом заявил вице-премьер Турции. Он также уточнил, что более 60 человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, премьер Турции Ахмет Давутоглу из-за теракта отменил свой визит в Брюссель, запланированный на 17 февраля.

Совет по телевидению и радиовещанию Турции запретил распространять неофициальную информацию о взрыве. Теперь СМИ могут сообщать только официальную информацию от должностных лиц. Отметим, что такая практика в Турции после терактов уже применялась.

Взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

Несколько машин загорелась. Взрыв вызвал сильный пожар, темный дым от которого был виден с разных частей города. Полиция пока не назвала причин взрыва.