Британия подняла истребители "Тайфун" на перехват российских бомбардировщиков

Об этом со ссылкой на информацию представителя Министерства обороны Великобритании сообщает Reuters.

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Британские истребители были подняты в небо для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приближались к британскому воздушному пространству.

Случаи перехвата российских самолетов странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) участились в течение прошлого года в условиях растущей напряженности между Западом и Москвой из-за ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самолеты Нато за последние два года поднимались в воздух более 400 раз для перехвата российских самолетов.

"На протяжении двух последних лет российская воздушная активность рядом с европейским воздушным пространством НАТО увеличилась почти на 70%. В ответ, самолеты союзников поднимались более 400 раз для перехвата российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.