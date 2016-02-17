Британия подняла истребители "Тайфун" на перехват российских бомбардировщиков
Великобритания отправила истребители "Тайфун" на перехват российских самолетов.
Об этом со ссылкой на информацию представителя Министерства обороны Великобритании сообщает Reuters.
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Британские истребители были подняты в небо для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приближались к британскому воздушному пространству.
Случаи перехвата российских самолетов странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) участились в течение прошлого года в условиях растущей напряженности между Западом и Москвой из-за ситуации в Украине.
Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самолеты Нато за последние два года поднимались в воздух более 400 раз для перехвата российских самолетов.
"На протяжении двух последних лет российская воздушная активность рядом с европейским воздушным пространством НАТО увеличилась почти на 70%. В ответ, самолеты союзников поднимались более 400 раз для перехвата российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.