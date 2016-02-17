Австрия готова впускать не более 3200 мигрантов в день

Как пояснила глава МВД страны Йоханна Микль-Ляйтнер, "Австрия находится среди стран ЕС, испытывающих наибольшее напряжение, и она уже почти достигла предела [своих возможностей]. Мы хотим обезопасить собственные границы, пока нет общего европейского решения", передает Русская служба ВВС.

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Накануне Вена заявила о намерении усилить контроль на КПП вдоль границы с Италией, Словенией и Венгрией, чтобы сдержать приток нелегальных мигрантов.

В январе власти Австрии приняли решение принять не более 37,5 тыс. мигрантов в течение этого года. В 2015 году в страну прибыли около 90 тысяч мигрантов.

С начала года австрийские власти получили около 11 тысяч прошений о предоставлении статуса беженца, в день поступает около 250 заявлений.

По словам представителей властей, около 90% мигрантов (главным образом, с Ближнего Востока) не остаются в Австрии, а направляются дальше на север - прежде всего в Германию.