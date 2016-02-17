Глава Еврокомиссии поддерживает миграционную политику Меркель

«Канцлеры получают признание лишь в том случае, если остаются верными своему курсу в тяжелые времена», — заявил Юнкер в интервью газете Bild.

Председатель ЕК он вспомнил бывшего главу правительства ФРГ Гельмута Коля, отстаивавшего идею объединения Западной и Восточной Германии.

«История показала, что он был прав, и в случае с Ангелой Меркель произойдет то же», — уверен Юнкер.

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Миграционная политика Меркель, которая против закрытия границ ФРГ для беженцев, получит в итоге признание, а сама канцлер останется на своем посту гораздо дольше, чем те, кто ее сейчас критикует, полагает Юнкер.

В Греции, по его словам, теперь у девяти из десяти беженцев будут брать отпечатки пальцев, тогда как в сентябре прошлого года эта процедура проводилась по отношению лишь к 8% соискателей убежища. Благодаря мерам, принятым турецким правительством, поток мигрантов пошел на убыль, заверил Юнкер.

Как сообщал УНИАН, председатель социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль, который одновременно занимает должность вице-канцлера и министра экономики Германии, и министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальт Штайнмайер предостерегают от развала Европейского Союза.