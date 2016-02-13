У Меркель предостерегли от развала ЕС

Об этом сообщает DW.

В письме, адресованном всем социал-демократическим главам правительств и государств Европы, немецкие чиновники указывают на кризис беженцев как возможную причину такого развала, настаивая на общеевропейском решении и предостерегают страны от отдельных действий.

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"Для этого мы должны показать, что Европа дееспособная и способна к сильным совместным решениям", - приводит слова из совместного письма агентство dpa. "Европа находится, пожалуй, посреди самого большого теста на прочность в своей истории", - добавляют политики.

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Габриэль и Штайнмайер также высказались за поиск компромисса в дискуссии между Великобританией и Брюсселем относительно будущего членства Лондона в ЕС. По их словам, такой компромисс "укрепит Европу". В то же время реформы ЕС, на которых настаивает правительство Великобритании, не должны привести к "внутренней дезинтеграции или блокады Европейского Союза". "Поэтому из-за этого для нас неотъемлемой частью понимание есть условие, что на дальнейшие шаги по интеграции не наложат вето", - отмечается в письме.