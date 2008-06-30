Ходорковскому предъявили новые обвинения: он украл всю нефть за 6 лет?

Экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому предъявлены новые обвинения. Как передает пресс-центр адвокатов Ходорковского, еще 26 июня ему вручили подписанное руководителем следственной группы Алышевым уведомление о том, что со следующего дня прекращается ознакомление его и защитников с материалами уголовного дела, сообщает Newsru.com.

Мотивировка звучит так: знакомство с материалами следует прекратить "в связи с тем, что будет предъявлено новое обвинение, а также проведены иные следственные действия". В уведомлении отсутствовали ссылки на какие-либо фактические и юридические основания такого решения, равно как и на процессуальный документ, которым это решение оформлено.

30 июня 2008 года новое обвинение действительно было предъявлено. За несколько часов внимательного изучения документа, состоящего из 145 листов плотного текста, понять, в чем состоит его новизна, защите не удалось.

Как говорится в заявлении адвокатов, в деле содержится "все тот же набор абсурдных и бездоказательных утверждений о якобы совершенном хищении и легализации всей нефти, добытой за 6 лет деятельности НК ЮКОС. Новых эпизодов нет, квалификация действий обвиняемого не изменена, текст прежнего постановления от 3 февраля 2007 года подвергся несущественной переработке, причем все фактические противоречия и юридически ничтожные утверждения в нем сохранились".

Адвокаты считают, что следствие просто не достаточно уверено в своих действиях и - с учетом изменений, произошедших в высших эшелонах власти - желает затянуть время в расчете на получение новых указаний и подтверждения поддержки "сверху".