В Еврокомиссии назвали основные причины инфляции в зоне евро

Еврокомиссия считает, что основное давление на инфляцию продолжают оказывать нефть и продовольствие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Амелиа ТОРРЕС.

“Мы пока не имеем никаких более четких показателей, но можем думать, что это – результат роста цен на нефть и на продовольствие”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что уровень инфляции, который ожидается в июне в еврозоне, является “некомфортно высоким для еврозоны, как и для других стран Европы и мира”.

“Это намного больше, чем кто-то хотел бы видеть”, - сказала А.ТОРРЕС.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам, годовая инфляция в зоне евро в июне составит 4%.

В мае годовая инфляция в зоне евро составляла 3,7%.