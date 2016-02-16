Исключение Греции из шенгенской зоны не решит никаких проблем - Туск

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи в Афинах с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом, передает "ЕвроПравда". "Исключение Греции из шенгенской зоны не решает никаких проблем. Это не приведет к завершению войны в Сирии и не прекратит поток мигрантов в Европу. И это не общеевропейское решение", - сказал Дональд Туск.

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По его словам, Греция чуть ли не больше всех в Европе страдает от миграционного кризиса. "Мы должны улучшить защиту внешних границ ЕС, не в последнюю очередь в Греции. Нужно больше поддержки от ЕС и больше греческих усилий", - добавил Дональд Туск.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз дал Греции 3 месяца на устранение нарушений проведения контроля на границе в связи с наплывом мигрантов.

Кроме этого, в Праге премьер-министр Польши Беата Шидло после встречи стран Вышеградской четверки заявила, что выйти из кризиса можно только завершив войны в Сирии, Ираке, Ливии и Северной Африке, передает Польское радио. "Мы ожидаем, что самое позднее во время мартовского заседания Европейского Совета будут приняты решения, позволяющие осуществлять реальный контроль над границами Евросоюза и начать эффективную работу над ограничением потока мигрантов", - заявила польский премьер.