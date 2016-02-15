СМИ: ЕС выделяет Греции и Македонии миллионы на мигрантов

Как сообщает dw.com в понедельник, 15 февраля, средства будут выделены из специализированного фонда. На эти деньги планируется оснастить минимум 8 тысяч мест для приема беженцев в греческих областях Аттике и Центральной Македонии. Таким образом страна сможет разместить у себя в целом почти 50 тысяч человек, как и было запланировано ранее.

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Вместе с этим Еврокомиссия заявила о предоставлении финансовой помощи в размере 10 миллионов евро Македонии. Благодаря этой сумме официальный Скопье сможет "лучше управлять миграционными потоками и охранять границы". В Афинах опасаются, что, в случае закрытия Македонией своих границ, большинство беженцев останется в Греции. В связи с этим в Еврокомиссии подчеркивают, что деньги выделяются не для строительства какого-либо забора на границе, а лишь чтобы лучше контролировать ситуацию на рубежах страны.

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Македония, не членствующая в ЕС, находится на так называемом "балканском маршруте", по которому беженцы следуют из Греции в страны Западной Европы.