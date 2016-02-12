Грецию на 2 года могут исключить из Шенгена из-за "дырявой" границы

15:02, 12 февраля 2016
Мир
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Европейский союз дал греческим властям три месяца на то, чтобы исправить систему пограничного контроля, иначе другие страны шенгенской зоны закроют границы с Грецией на срок до двух лет.

REUTERS

В проекте доклада Европейской комиссии, о котором стало известно две недели назад, говорилось, что Греция "серьезно пренебрегает" своими обязанностями по контролю внешних границ свободной шенгенской зоны, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Это решение может привести к приостановке действия шенгенского соглашения в других странах.

Как извсетно, более 850 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Грецию в прошлом году.

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