Грецию на 2 года могут исключить из Шенгена из-за "дырявой" границы

В проекте доклада Европейской комиссии, о котором стало известно две недели назад, говорилось, что Греция "серьезно пренебрегает" своими обязанностями по контролю внешних границ свободной шенгенской зоны, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Это решение может привести к приостановке действия шенгенского соглашения в других странах.

Как извсетно, более 850 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Грецию в прошлом году.