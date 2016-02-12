Грецию на 2 года могут исключить из Шенгена из-за "дырявой" границы
15:02, 12 февраля 2016Мир
830
Европейский союз дал греческим властям три месяца на то, чтобы исправить систему пограничного контроля, иначе другие страны шенгенской зоны закроют границы с Грецией на срок до двух лет.
REUTERS
В проекте доклада Европейской комиссии, о котором стало известно две недели назад, говорилось, что Греция "серьезно пренебрегает" своими обязанностями по контролю внешних границ свободной шенгенской зоны, сообщает Русская служба Би-би-си.
Читайте такжеЕврокомиссия предупредила Грецию о возможном введении паспортного контроля
Это решение может привести к приостановке действия шенгенского соглашения в других странах.
Как извсетно, более 850 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Грецию в прошлом году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter