Туск: переговоры с Британией по ЕС могут провалиться - BBC
Переговоры относительно требований Британии к реформам в ЕС достигли "критической точки" и риск провала "реальный", заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.
Об этом сообщает BBC Украина.
После разговора с президентами Румынии и Франции он сказал: "Это естественно в переговорах, позиции твердеют, поскольку мы приближаемся к решающему моменту. ... Но реальный риск провала, ведь этот процесс очень деликатный. Надо быть осторожными. Что разбилось, склеить уже нельзя".
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Британия готовится к референдуму по выходу из ЕС, который должен состояться летом этого года.
18-19 февраля во время саммита ЕС лидеры стран-членов Союза рассмотрят пакет компромиссных реформ, предложенных в том числе Британией.
После этого премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявит дату референдума.
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