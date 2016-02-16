Туск: переговоры с Британией по ЕС могут провалиться - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

После разговора с президентами Румынии и Франции он сказал: "Это естественно в переговорах, позиции твердеют, поскольку мы приближаемся к решающему моменту. ... Но реальный риск провала, ведь этот процесс очень деликатный. Надо быть осторожными. Что разбилось, склеить уже нельзя".

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Британия готовится к референдуму по выходу из ЕС, который должен состояться летом этого года.

18-19 февраля во время саммита ЕС лидеры стран-членов Союза рассмотрят пакет компромиссных реформ, предложенных в том числе Британией.

После этого премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон объявит дату референдума.

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