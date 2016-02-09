В Сирии под авиаудар попал госпиталь "Врачей без границ", есть погибшие

В этой организации сообщили, что это произошло в районе Тафас близ границы с Иорданией, передает радио "Свобода". В настоящее время в этом регионе продолжаются бои между сирийскими повстанцами и правительственными войсками, которых поддерживает Россия.

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Пока неизвестно, кто проводил эти воздушные удары, однако на протяжении последних недель сирийские войска при поддержке российской авиации пытаются восстановить контроль над этой территорией.

По сообщению "Врачей без границ", 5 февраля воздушные удары частично разрушили этот госпиталь и усложнили оказание медицинской помощи.

Правозащитники сообщают, что воздушные удары в городе Тафас заставили 20 тыс. людей покинуть свои дома.