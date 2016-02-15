У Путина назвали "дурацкой поделкой" доклад о смерти Литвиненко

Об этом Медведев сообщил в интервью телеканалу Euronews, сообщается на сайте правительства России.

"Что же касается каких-либо юридических действий, ну это смешно просто. Нам это не нужно, и Российская Федерация никогда не будет преследовать какую-либо страну за дурацкие поделки или какие-то смешные фильмы", - сообщил премьер РФ.

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Медведев также считает, что доклад о смерти Литвиненко является "неофициальным отчетом человека, который находится в отставке, который даёт вероятностные суждения".

Также премьер РФ отметил, что Россию и Великобританию связывают нелегкие отношения.

"У нас вообще с Британией своеобразные отношения на протяжении веков. Они такие нелегкие в силу разных причин", - добавил Медведев.

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Как сообщал УНИАН, Лондонский суд признал вероятную причастность президента РФ Путина к убийству Литвиненко.

В докладе суда говорится о вероятном одобрении убийства Литвиненко секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и Путиным.

Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года. Как выяснилось, смерть наступила в связи с отравлением радиоактивным полонием-210. По версии Скотленд-Ярда, его подмешали Литвиненко в чай депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.