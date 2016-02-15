В Греции построили второй центр по приему и регистрации беженцев

Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявили в компании Hellenic Petroleum (HELPE), которая частично принадлежит государству, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa. Учитывая значительный вклад HELPE в сооружение центра, он будет называться HELPE Village.

Центр расположен неподалеку от аэропорта и разместился в помещениях бывшей фабрики. Здесь могут находиться до 1100 человек, заявили в правлении HELPE. В строительстве центра принимали также участие военные и представители местной власти.

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Расстояние от острова Хиос до турецкого побережья - всего семь километров. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с начала года из Турции на Хиос перебрались свыше 44 тысячи беженцев. В целом за прошлый год и шесть недель текущего через греческие острова в Эгейском море в Европу попали около 930 тысяч беженцев.

До сих пор подобный центр действовал только на острове Лесбос. Греция должна была возвести пять таких центров еще до конца прошлого года. Другие три сооружают на островах Самос, Лерос и Кос.