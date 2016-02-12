ООН запросила у сторон конфликта в Сирии немедленный доступ к осажденным зонам
20:12, 12 февраля 2016Мир
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Группа по гуманитарным вопросам ООН в ходе своего первого заседания запросила у всех сторон конфликта в Сирии немедленный доступ к осажденным зонам.
REUTERS
«Мы уже обратились к сторонам конфликта с просьбой обеспечить доступ к осажденным районам. Мы ожидаем, что такой доступ будет получен без задержек», - говорится в заявлении, передают РИА Новости. В свою очередь спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, участвовавший в заседании, заявил, что второй раз группа должна собраться уже на следующей неделе.
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Как сообщал УНИАН, переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Женеве было приостановлены до 25 февраля из-за того, что стороны не смогли сосредоточиться на решении конкретных задач по решению гуманитарных проблем сирийского народа.
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