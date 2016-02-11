Правительство Германии продлит действие пограничного контроля

Действие усиленного режима, которое заканчивается в середине февраля, должно быть продлено еще на 3 месяца - до 13 мая, завили в министерстве внутренних дел Германии, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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По словам министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера, Германия уже сообщила о продлении контроля Еврокомиссии и страны Шенгенского соглашения. "Усиленный контроль - это необходимый элемент управления для обеспечения упорядоченного въезда в страну и общественного порядка", - говорится в сообщении министерства. Акцент будет делаться на безопасность на границе с Австрией, с которой Берлин уже согласовал свои действия.

Напомним, 13 сентября 2015 года в Германии впервые заявили о возвращении к временному контролю на границах из-за небывалого наплыва мигрантов.