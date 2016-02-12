В России предложили перенести столицу: "основной фактор - экономический"

Об этом сообщает FlashSiberia.

«Новосибирск, Свердловск (сейчас Екатеринбург - УНИАН) - любой город. Нужно вынести столицу из Москвы. В Москве этого делать нельзя, она сама себя изживает. Столица должна быть в середине, чтобы было удобно не чиновникам, а населению. Сегодня 75% перевозок осуществляется через Москву, и, чтобы из Якутска попасть в Читу, приходится ехать через Москву», - заявил сенатор в ходе пресс-конференции в Улан-Удэ.

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По его мнению, основной фактор для переноса столицы - экономический. Он убежден, что «нельзя централизовывать экономику, нельзя централизованно управлять такой огромной страной».

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В качестве успешного примера сенатор привел опыт Казахстана при переносе столицы из Алма-Аты в Астану.

«Теперь от Астаны в разные стороны ровно по три часа. А у нас сколько с Чукотки лететь до Москвы?» - заявил сенатор.