Порошенко в Мюнхене может встретиться с Керри, Могерини и Столтенбергом – источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

Как сказал собеседник агентства, кроме того, запланировано выступление Порошенко на «президентской панели» конференции.

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Как сообщал УНИАН, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 12-14 февраля, ожидается около 600 участников мероприятия. Среди важнейших участников конференции - король Иордании Абдулла II, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Порошенко, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, госсекретарь США Керри, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Германское правительство в Мюнхене будет представлять министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен откроет конференцию 12 февраля совместно с французским коллегой Жан-Ив ле Дриан. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс и министр иностранных дел Лоран Фабиус также выступят на конференции", - отмечается в пресс-релизе.

Президент Афганистана Ашраф Гани, генеральный секретарь НАТО Столтенберг, президент Европарламента Мартин Шульц, верховный представитель ЕС Могерини, председатель Комитета по иностранным делам Национального народного конгресса Китая Фу Ин также подтвердили свое участие в мероприятии.

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Среди ключевых тем MSC этого года: ответ Европы на кризис беженцев, война в Сирии, будущее европейской безопасности.