Олланд призвал Кремль прекратить поддержку режима Асада
01:15, 12 февраля 2016Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд призвал российские власти отказаться от помощи администрации президента Сирии Башара Асада.
REUTERS
«Мы должны быть уверены в том, что Башар Асад покинет пост», — заявил Олланд. По его словам, из-за бомбардировок в Сирии страдают тысячи мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, передает Росбалт по информации Reuters.
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Ранее УНИАН сообщал, что более 500 человек, в том числе десятки мирных жителей, погибли в сирийской провинции Алеппо с начала наступления правительственных войск при поддержке российской авиации.
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