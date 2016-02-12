Олланд призвал Кремль прекратить поддержку режима Асада

«Мы должны быть уверены в том, что Башар Асад покинет пост», — заявил Олланд. По его словам, из-за бомбардировок в Сирии страдают тысячи мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, передает Росбалт по информации Reuters.

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Ранее УНИАН сообщал, что более 500 человек, в том числе десятки мирных жителей, погибли в сирийской провинции Алеппо с начала наступления правительственных войск при поддержке российской авиации.