Лавров убеждает, что Россия не просила Асада уйти в отставку

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2015 года, передает ТАСС.

"Я читал спекуляции, которые распространялись со ссылкой на покойного Игоря Сергуна, якобы он специально ездил Дамаск и там предлагал президенту Асаду уйти.Это неправда. Разговор с президентом Асадом такого рода не был необходим", - утверждает Лавров.

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Как ранее сообщал УНИАН, издание The Financial Times сообщило со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что российский президент Владимир Путин просил сирийского диктатора Башара Асада уйти в отставку.

Отмечается, что для того, чтобы передать Асаду просьбу Путина, по данным собеседников издания, в Дамаск ездил начальник ГРУ РФ Игорь Сергун. Столицу Сирии, пишет издание, Сергун посетил за несколько дней до своей смерти.

Асад на предложение покинуть пост президента Сирии ответил решительным отказом. Источники издания утверждают, что Асад дал понять Сергуну, что отношения между двумя государствами не могут развиваться без участия Асада.