Кремль предложил в Мюнхене обсудить возможность перемирия в Сирии

О готовности Кремля к переговорам, а также о желании сирийского правительства возобновить переговоры в Женеве сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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"Мы готовы обсуждать варианты прекращения огня. Об этом будет идти речь в Мюнхене", - сказал российский дипломат.

Кроме этого он обвинил противников режима сирийского президента Башара Асада в срыве мирных переговоров в Женеве: "Кто ответственен за срыв первого раунда переговоров? Оппозиция из Эр-Рияда. Их нужно спрашивать, возобновятся ли переговоры 25 февраля".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Москва предложила Вашингтону прекратить огонь в Сирии с 1 марта. Неназванный чиновник прокомментировал, что США не могут на это согласиться, поскольку считают, что Россия оттягивает время для завершения наступления сирийской армии на севере и юге страны.

Однако, на официальном уровне США и Россия согласились, что в Сирии нужно прекратить огонь. При этом США предлагают немедленное прекращение огня и полный доступ для гуманитарной помощи в сирийские города, находящиеся в осаде.