Чуркин заявил, что Россия не намерена оправдываться за свои действия в Сирии

Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, сообщает ТАСС.

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По его словам, "это отличает Россию от возглавляемой США коалиции, которая действует вне международно-правовых рамок".

Напомним, сирийские повстанцы "борются за выживание" в сирийском городе Алеппо и его окрестностях после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненноважные для повстанцев маршруты поставки.

Российские авиаудары на поддержку наступления войск Асада на позиции повстанцев в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.