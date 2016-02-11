Пресс-секретарь Кадырова объяснил историю с тортом уникально тонким юмором шефа

Об этом он сказал в эфире "Русской службы новостей".

"Юмор у Рамзана Ахматовича очень тонкий, он не лежит на поверхности. Он просто уникальный, на уровне народного фольклора, который живет веками. К сожалению, не у всех такое чувство юмора. Если даже он что-то скажет с юмором, бывают люди, которые воспринимают это всерьез, на свой счет. Юмор ведь тоже нужно понимать", - сказал Каримов.

Напомним, вчера Кадыров выложил в свой Instagram фото, где он изображен с вымазанным тортом Басковым. По словам Кадырова, Басков "бегает и просит повторения банкета".

Фото привлекло особое внимание, поскольку появилось на следующий день после нападения в Москве на лидера оппозиционной партии ПАРНАС и экс-премьера РФ Михаила Касьянова, в которого неизвестный запустил тортом в ресторане, куда политик пришел поужинать.

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По словам заместителя Касьянова по партии, с нападавшим пришла "группа поддержки" из десятка-двух чеченцев, которые после инцидента разъехались на нескольких дорогих автомобилях, что свидетельствует об установленной за Касьяновым профессиональной слежке.

До этого Кадыров опубликовал в Instagram видео с Касьяновым и журналистом Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом".

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", - говорилось в комментарии чеченского лидера.

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