В партии Касьянова считают нападение с тортом свидетельством слежки за ним

Об этом, как передает "Лента.ру", он сказал радиостанции "Говорит Москва".

"Эти люди появились там организованно. Понятно, что за Касьяновым была установлена слежка, и когда специально обученные люди зафиксировали, что Касьянов находится именно в этом ресторане, через час появилась эта группа людей, человек двадцать, и они обеспечивали моральную поддержку бросавшим торт товарищам", - отметил Мерзликин.

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Он добавил, что произошедшее - часть общей кампании давления, которая началась с заявлений главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о "пятой колонне".

Напомним, по словам Мерзликина, когда вечером 9 февраля двое человек кавказской внешности подошли к Касьянову и бросили торт, в помещении ресторана находилось еще порядка десятка человек, пришедших с ними, а после происшествия они разъехались на четырех дорогих автомобилях.

Кадыров отреагировал на инцидент, написав ")))) опять я))))!!?".

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Позже чеченский лидер выложил фотографию, где он изображен с вымазанным тортом певцом Николаем Басковым. По словам Кадырова, Басков "бегает и просит повторения банкета".