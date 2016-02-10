Касьянов рассказал о подробностях нападения в ресторане

Ранее заместитель председателя партии ПАРНАС Константин Мерзликин сообщил, что неизвестные напали на Касьянова в одном из ресторанов центре Москвы.

Касьянов рассказал РИА Новости, что вечером пришёл поужинать в один из ресторанов в центре столицы. В это время туда зашла группа неизвестных, двое из которых подошли к столику политика. Один из них с расстояния примерно одного метра бросил торт, выкрикивая угрозы.

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"Он не промахнулся, я весь в торте был… Этот человек продолжал выкрикивать угрозы и оскорбления в мой адрес… И все, они спокойно ушли", — сказал Касьянов.

"Заявление уже подал в полицию… Уже чем-то занимаются. Это Китай-Город", — сообщил Касьянов.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.