Россия предложила установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта - Reuters
23:19, 10 февраля 2016Мир
3831 0
Россия предложила установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта, передает Reuters со ссылкой на западного чиновника.
REUTERS
По его словам, на данный момент не было достигнуто какого-либо соглашения по этому вопросу.
Он отметил, что у США есть определенные опасения относительно некоторых пунктов российского предложения, пишет Gazeta.ru.
Читайте такжеСирийская оппозиция озвучила условия для возвращения на переговоры в Женеву
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США рассматривают «конкретную схему» России по Сирии.
Как сообщал УНИАН, действия Кремля сильно затрудняют мирные переговоры по решению конфликта в Сирии.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. Он также призвал Москву объединить усилия, чтобы достичь немедленного перемирия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter