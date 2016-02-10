Россия предложила установить режим прекращения огня в Сирии с 1 марта - Reuters

По его словам, на данный момент не было достигнуто какого-либо соглашения по этому вопросу.

Он отметил, что у США есть определенные опасения относительно некоторых пунктов российского предложения, пишет Gazeta.ru.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США рассматривают «конкретную схему» России по Сирии.

Как сообщал УНИАН, действия Кремля сильно затрудняют мирные переговоры по решению конфликта в Сирии.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри. Он также призвал Москву объединить усилия, чтобы достичь немедленного перемирия.