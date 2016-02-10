Норвежская спецслужба назвала главной угрозой разведку РФ

Разведка РФ является наибольшей угрозой для норвежских государственных интересов. Об этом завила глава полицейской службы разведки Норвегии Мари Бенедикт Бьорнланд.

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"Мы видим, что все больше стран используют спецслужбы для того, чтобы ослабить наши национальные интересы", – сказано в отчете норвежского ведомства, который цитирует The Local.

Россию рассматривают в качестве особой угрозы.

"Российские спецслужбы по-прежнему обладают наибольшими возможностями для того чтобы помешать интересам нашей страны", - отмечает глава норвежской полицейской разведки.

"Разведчики из РФ будут использовать все доступные ресурсы: шантаж, давление и поощрение по отношению к своим гражданам, имеющим доступ к "чувствительной" для Норвегии информации, а также операции в интернете".

Также в спецслужбе добавили, что широкомасштабный цифровой шпионаж уже применяется: сейчас атакам подвергаются учебные заведения и национальный бизнес.