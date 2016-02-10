Норвежская спецслужба назвала главной угрозой разведку РФ
Российские шпионы по-прежнему владеют наибольшим потенциалом для того, чтобы нанести вред "интересам Норвегии".
Разведка РФ является наибольшей угрозой для норвежских государственных интересов. Об этом завила глава полицейской службы разведки Норвегии Мари Бенедикт Бьорнланд.
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"Мы видим, что все больше стран используют спецслужбы для того, чтобы ослабить наши национальные интересы", – сказано в отчете норвежского ведомства, который цитирует The Local.
Россию рассматривают в качестве особой угрозы.
"Российские спецслужбы по-прежнему обладают наибольшими возможностями для того чтобы помешать интересам нашей страны", - отмечает глава норвежской полицейской разведки.
"Разведчики из РФ будут использовать все доступные ресурсы: шантаж, давление и поощрение по отношению к своим гражданам, имеющим доступ к "чувствительной" для Норвегии информации, а также операции в интернете".
Также в спецслужбе добавили, что широкомасштабный цифровой шпионаж уже применяется: сейчас атакам подвергаются учебные заведения и национальный бизнес.