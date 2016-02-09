У Путина призвали Меркель аккуратнее оценивать российские бомбардировки Сирии

Комментируя вчерашнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она "в ужасе" от бомбардировок Сирии, пресс-секретарь российского лидера Путина Дмитрий Песков призвал ее быть более "ответственной".

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"Что касается слов канцлера Германии о якобы имеющих место человеческих жертвах в результате авиаударов российских ВКС (Воздушно-космических сил – ред.). То, безусловно, здесь нужно обратить внимание на то, что несмотря на огромное количество подобных заявлений до сих пор никем не было представлено ни одного заслуживающего доверия подтверждения этим словам", — цитирует Пескова "РБК".

"Второе — безусловно, наверное, надо вспомнить период три года назад — два года назад, когда мы не слышали подобных оценок варварских действий террористов, которые наступали варварски по сирийской территории и фактически брали в кольцо сирийские вооруженные силы и легитимные власти. Тогда ни от кого мы не слышали подобных заявлений. Мы, конечно, еще раз призываем еще раз очень внимательно и очень ответственно использовать вот такие трактовки в и без того хрупкой ситуации, которая сейчас есть в Сирии и вокруг сирийского урегулирования", — заявил пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, вчера во время встречи с премьером Турции Ангела Меркель заявила, что она "не просто поражена, а в ужасе" от того, какие страдания российские бомбардировки принесли сирийскому народу.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские повстанцы "борются за выживание" в сирийском городе Алеппо и его окрестностях после того, как российская авиация помогла войскам Асада разорвать жизненноважные для повстанцев маршруты поставки.

Российские авиаудары в поддержку наступления войск Асада на позиции оппозиции в Алеппо совпали с провалом мирных переговоров в Женеве, и это помогло усилить подозрения оппозиции, что Россия и ее союзники больше заинтересованы в обеспечении военной победы над повстанцами, чем в урегулировании ситуации.