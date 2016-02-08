СМИ: На Сицилии зарегистрирована серия подземных толчков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Эпицентр землетрясения находился на глубине всего 4,4 километра. Самый сильный толчок зафиксирован в 16.36 по местному времени, затем были зарегистрированы и другие, один которых произошел в 18.58 и его магнитуда составила 3,7.

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Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сначала сообщил, что сила подземного толчка — 4,6, однако затем скорректировал информацию по магнитуде, которая согласно уточненной информации была 4,2.

Колебания земной коры отчетливо ощутили жители некоторых городов, расположенных между Катанией и Рагузой. Однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.