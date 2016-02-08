ООН обвинила режим Асада в массовых убийствах заключенных и других преступлениях против человечности

В докладе говорится, что для десятков тысяч сирийских гражданских лиц, подозреваемых в том, что они симпатизируют оппозиции или же недостаточно активно поддерживают правительство, режим Башара Асада намеренно создает ужасающие условия заключения, зная, что это приведет к их смерти, передает Би-би-си.

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Авторы доклада, составленного на основе интервью с сотнями очевидцев, говорят, что некоторые заключенные погибают от пыток и избиений, другие из-за того, что они не получают еды, воды, либо медицинской помощи.

В докладе Совета ООН по правам человека также подвергаются критике сирийские повстанцы, которые обвиняются в том, что часто расстреливают на месте попавших в плен сирийских военных или устраивают показательные казни.

В докладе рассматривается период с начала мирных демонстраций протеста в Сирии в марте 2011 года по сегодняшний день.

Следователи ООН считают, что в Сирии постоянно находятся в заключении десятки тысяч человек.

Показания очевидцев "рисуют ужасающую по масштабу картину нарушений прав человека", говорится в докладе.

Согласно оценкам ООН, с начала гражданской войны в Сирии погибли более 250 тыс. человек. Около 4,6 млн сирийцев покинули страну, и еще 13,5 млн человек покинули свои дома, но остались на территории Сирии и нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Доклад ООН называется "С глаз долой, из сердца вон: смерть в заключении в Сирии". Авторы доклада утверждают, что высокопоставленные представители властей в Сирии знают и одобряют то, что происходит с заключенными.

В заявлении следователя ООН по правам человека Серджио Пиньеро говорится: "Представители властей намеренно создали столь плохие условия содержания заключенных, что это угрожало жизни арестованных, а также были в курсе того, что это приводит к гибели множества людей".

"Эти действия – часть государственной политики – можно характеризовать как истребление населения и преступление против человечности", - говорится в заявлении Пиньеро.

Основные места заключения, находящиеся под контролем Главного управления разведки Сирии, находятся в районе Кафр Суса к западу от центра Дамаска.

Бывшие заключенные рассказывают о нечеловеческих условиях в тюрьмах, что часто приводит к гибели задержанных.

Они сообщают о том, что видели, как офицеры разведки отдавали приказания своим подчиненным о том, какие именно методы пыток стоит применять

Тела погибших другие заключенные проносили по коридорам тюрьмы. Тела иногда сначала складывались в уборных.

Кроме этого, совет ООН по правам человека обращает внимание на то, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" содержат неизвестное число людей в нескольких местах заключения, где рутинно применяются пытки и убийства.